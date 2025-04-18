كفر الشيخ.. انعقاد برنامج لقاء الجمعة للأطفال بإدارة غرب الرياض| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، من مسجد النور بإدارة الرياض غرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ حسن عاشور مدير إدارة غرب الرياض.



نشر الفكر الوسطى المستنير

أشار وكيل الوزارة إلى أن ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف، في نشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتابع: ويعد هذا البرنامج مبادرة وطنية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام بعد صلاة الجمعة مباشرةً.