سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19-4-2025

ننشر اخر تحديث لـ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في مصر بمستهل اليوم السبت الموافق 19-4-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية.

وفي اخر تعاملات مساء الخميس، صعد سعر الدولار في مصر بمقدار طفيف لم يجاوز حاجز القرش الواحد علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخ البنك المركزي المصري نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع .

أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع داخل البنك الزراعي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.93 جنيها للشراء و 51.03 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيها للشراء و 51.04 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخليجي و العربي الافريقي الدولي

متوسط السعر في البنوك اليوم الجمعة

ووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنوك “الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و 5.2 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظي الاسلامي و الأهلي الكويتي

أعلي سعر لـ الدولار الأمريكي اليوم

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيها للشراء و 51.27 جنيها للبيع