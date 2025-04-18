سعر الدولار اليوم 18-4-2025

استقر سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية.

اجازة البنوك

مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، فإن البنوك المصرية تشهد تعطلا جراء تنفيذ الراحة الأسبوعية للموظفين بالجهاز المصرفي بموجب قرار صادر من البنك المركزي المصري

ومن المقرر استمرار سريان ذلك القرار حتي مساء غدا السبت.

وفي اخر تعاملات مساء أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مصر بمقدار طفيف لم يجاوز حاجز القرش الواحد علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخ البنك المركزي المصري نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع .

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع داخل البنك الزراعي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.93 جنيها للشراء و 51.03 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيها للشراء و 51.04 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخليجي و العربي الافريقي الدولي

متوسط السعر في البنوك

ووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و 5.2 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظي الاسلامي و الأهلي الكويتي

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيها للشراء و 51.27 جنيها للبيع