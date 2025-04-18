قبل لقاء الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة للمباراة

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية واحدة من أقوى مواجهات الموسم، عندما يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في قمة نارية تقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

تحمل المواجهة طابعًا خاصًا، لأنها تجمع بين اثنين من أكبر الأندية في القارة، يمتلك كل منهما تاريخًا حافلًا في البطولة وتعد المباراة بمثابة "نهائي مبكر"، نظرًا لقوة الطرفين.

وسينتظر الفائز من هذه القمة، الفائز من المواجهة الثانية بين بيراميدز المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في نهائي يتوقع أن يكون مصريًا-جنوب إفريقيًا خالصًا.

الأهلي يدخل المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره القاري المميز، والاقتراب من التتويج باللقب رقم 12 في تاريخه، بعد بلوغه النهائي في آخر نسختين، وتتويجه بلقب 2024.

على الجانب الآخر، يسعى صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل فرض هيمنته مبكرًا، والرد على إخفاقه في نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي نفسه.

مشوار الفريقين حتى نصف النهائي

الأهلي تجاوز الهلال السوداني في ربع النهائي بأداء قوي وحاسم.

صن داونز تخطى عقبة الترجي التونسي ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن دوانز

شهد تاريخ لقاءات الفريقين في دوري الأبطال 16 مواجهة سابقة، جاءت نتائجها متقاربة:

-فاز الأهلي في 5 مباريات

-فاز صن داونز في 5 مباريات

-التعادل كان حاضرًا في 6 مواجهات

آخر لقاء رسمي جمع الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في القاهرة ضمن دوري السوبر الإفريقي 2023، وهي نتيجة منحت صن داونز التأهل بفضل فوزه ذهابًا.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام صن داونز

الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – عمر كمال

الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أكرم توفيق

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – حسين الشحات

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: موداو – كيكانا – سواريز – لونجا

الوسط: موكوينا – الليندي – آدامز – ريبيرو

الهجوم: شالوليلي – ساليس

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

المباراة: صن داونز × الأهلي

الموعد: السبت 13 أبريل 2025

الساعة: 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الملعب: لوفتوس فيرسفيلد – بريتوريا

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 6

بتعليق: علي محمد علي، كما يمكنك متابعة المباراة عبر منصة beIN CONNECT للبث المباشر.