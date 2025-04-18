مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام إيفرتون.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تتواصل الإثارة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على فريق إيفرتون يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة.

ويسعى مانشستر سيتي للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب جوديسون بارك، في ظل رغبته القوية في تعزيز مركزه بجدول الترتيب، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم ابتعاده عن صدارة الترتيب التي يقترب منها ليفربول بشكل كبير هذا الموسم.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس برصيد 55 نقطة، من 32 مباراة، حقق خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

إيفرتون في المركز الثالث عشر بـ 38 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و14 تعادلًا، و10 خسائر.

النجم المصري عمر مرموش خطف الأنظار خلال مباراة السيتي الماضية أمام كريستال بالاس، حيث سجل هدفًا وقدم أداءً مميزًا ساهم في فوز فريقه بنتيجة 5-2. مرموش بات أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، وانضم لقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب أسماء مثل محمد صلاح وهاري كين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تقام المباراة غدا السبت 19 أبريل 2025، علي ملعب جوديسون بارك.

تنطلق المباراة الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة:

beIN Sports HD 1، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق أحمد البلوشي.