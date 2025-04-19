كان يستعد للحج مع وزوجته.. أوس أوس يكشف آخر طلب لـ سليمان عيد

نعى الفنان أوس أوس، وفاة الفنان الراحل سليمان عيد، قائلا :"ربنا يرحمه وكان ذو خلق واحترام وحضور غير عادي".



وأضاف أوس أوس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الفنان الراحل سليمان عيد طلب من أحد الاصدقاء شركة حج جيدة للحج وقدم على حج له وزوجته.



وتابع الفنان أوس أوس: فقدنا إنسان كبير بأخلاقه قبل فنه، مافيش حد في مصر عنده مشكلة مع عم سليمان عيد، وأمس جاء لي وسلم عليا وراح للفنان اشرف عبد الباقي وسلم عليه وكأنه كان حاسس.

من جانبه علق الاعلامي عمرو أديب، قائلا :"مافيش زي ألم الموت المفاجئ، والخبر نزل علينا زي الطوبة على الدماغ، والممثل سليمان عيد عمل صدمة للناس كلها".

