عقاب المقصرين.. نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسكندرية

استقبلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة و السكان والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة و السكان ووفد من قيادات وزارة الصحة و السكان خلال زيارتهم لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي بالإسكندرية من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشئات الصحية بالمحافظة،

أعقب ذلك اجتماع بقيادات الصحة بالإسكندرية بقاعة الاجتماعات بمستشفي الحميات والجهاز الهضمي بحضور الدكتورة حنان أنورو الدكتور الحسيني أحمد وكلاء المديرية ومديري العموم ومديري المناطق و الادارات الطبية و مديري الادارات الفنية والادارية و الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام التأمين الصحي لفرع شمال غرب الدلتا ومديري المستشفيات وذلك للمتابعة الدقيقة لسير العمل و الوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشئات الصحية وتقديم الدعم الكامل من أجل الوصول للمستوى الأمثل في تقديم كافة الخدمات الصحية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع ، رحبت الدكتورة غادة ندا بجميع الحضور وأثنت سيادتها على الدعم الكامل المقدم من قِبَل الوزارة و الحرص الدائم على متابعة سير الأعمال من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

ومن خلال كلمته، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالإسكندرية واشاد بالتحسن الملحوظ في مجالات الرعاية الأساسية و الطب الوقائي و الشئون الوقائية و المعامل بالإضافة الي تحسن جودة الخدمة المقدمة بمعظم مستشفيات المحافظة ،وأكد حرصه وجميع فرق الوزارة بتقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة كما أشار لأهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة

و حث على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الادارات للوقوف على أي مشكلة و سرعة حلها و المتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية كما شدد سيادته علي دور فرق الإشراف بالمناطق الطبية و فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات و الوحدات كما أكد في كلمته على تكريم العاملين المميزين حيث أوصى بصرف مكافأة لفريق مستشفى العجمي تحت قيادة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى لإلتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وبصرف مكافأة أسبوعين حوافز للدكتورة سالي شيحة مديرة طب أسرة العمراوي و الدكتورة منى عبده مديرة طب أسرة سان ستيفانو لأدائهم المتميز، وصرف مكافأة شهر للدكتورة جهاد يسرياخصائي العناية المركزة بمستشفي ابو قير، كما أوصى بصرف مكافأة شهر للدكتورة سحر فاروق اخصائي الأطفال بالعيادة المسائية والدكتورة علياء عبد الحليم اخصائية التغذية العلاجية بمركز طب اسرة المندرة.

وعلى مستوى المديرية، أوصى بصرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية وفريق الترصد وفريق الأغذية وفريق الرقابة على الصرف وفريق الرصد البيئي وفريق السلامة والصحة المهنية والصحة المدرسية ،ليكونوا مثالاً يحتذى به ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد.

واكد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المقصرين حيث وجهه بتوقيع الجزاء على فريق مكافحة نواقل الأمراض، بخصم شهر من الحوافز، كما أوصي بتوقيع الجزاء واستبعاد كل من رئيس قسم الأطفال المبتسرين ومشرفة القسم، وكذلك مجازاة رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفي العامرية العام لما لمسه من تقصير في أداء عملهم ،كما أوصى بنقل رئيس قسم الحروق بمستشفي ابو قير ومشرفة القسم خارج المستشفى،ووجه بتحويل اخصائي رعاية القلب المتغيب عن النوبتجية للتحقيق ونقله خارج المستشفي كما قرر توقيع الجزاء على مدير مركز طب اسرة ابيس ١٠، ومدير الرعاية الأساسية بالمنطقة بخصم شهر من الحوافز ونقل المتغيبين عن النوبتجية خارج المركز. وذلك من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم الصحية.

في نهاية الاجتماع وجه الدكتور عمرو قنديل، الشكر والتقدير لمدير المديرية ووكلاء المديرية وجميع العاملين بالمديرية لتحسن الأداء عن المرور السابق، وأوصى بسرعة صيانة الأجهزة الطبية المعطلة بالمعمل المشترك خلال شهر، وبسرعة تلافي السلبيات المرصودة وإعادة التقييم خلال شهر من تاريخ الزيارة.