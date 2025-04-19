فضل الاستغفار للمسلم.. ينير القلب وسبب في إجابة الدعاء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الاستغفار من أسباب نور القلب، ومن أسباب استجابة الدعاء، وكان الاستغفار من ورد سيدنا رسول الله، الذي لا يُفارقه أبدًا.

فضل الاستغفار

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن الاستغفار، أن أهلَ الله كانوا يرشدوننا ببداية الوِردُ اليوميُّ بالاستغفار، فنستغفرُ مائةَ مرة، كلَّ يوم، صباحًا ومساءً.

وقد جاء في الحديث: «مَنْ لَزِمَ الاستغفار، جعلَ الله له من همِّه فرَجًا، ومن ضيقِه مخرجًا، ورزقَه من حيث لا يَحتَسِب» فمَن أراد الدنيا، فعليه بالاستغفار، ومَن أراد الآخرة، فعليه بالاستغفار.

وتابع علي جمعة: قول الله تعالى :{وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} الخطاب فيه موجَّهٌ إلى سيِّدنا النبي ﷺ؛ لكنه، بتوجيهه إلى رسول الله، يكون موجَّهًا إلى الأمَّة من بعده، في أفرادها وأحوالها.

فائدة الاستغفار

وأكد أن الاستغفار مهمٌّ غاية الأهمية؛ لأنه إن كانت هناك ذنوب، فإن الله يعفو عنها، وإن لم تكن، فهو إظهارٌ للعبودية، ورفعةٌ في الدرجات. فهو إما تكفيرٌ للسيئات، أو رفعةٌ للدرجات.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا}.

وذكر علي جمعة، أن هذه الآيات تدل على أن للاستغفار آثارًا دنيويةً محسوسة، وله آثار إيمانية تتعلق بالقلب والنور والصفاء، وله أيضًا آثار أخروية: فعفوٌ من الله، وحسناتٌ تُكتَب، وسيئاتٌ تُمحى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. وتكون –بذلك– في رحمة الله، وفي بحبوحة غفرانه.