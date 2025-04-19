البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بمصر الجديدة

ترأس أمس الجمعة، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

صلوات الجمعة العظيمة

شارك في الصلوات القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، والأب بيشوي عبد المسيح، حيث ألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا إننا مازلنا نُواصل مُرافقة الرب يسوع في هذا الأسبوع المقدس.

وتأمل الأب البطريرك في كلمات الرب يسوع السبع على الصليب، مشيرًا إلى ضرورة النَظر إلى المصلوب قَبل الصليب، لأن الصليب هو الأداة، وإنما الأهم هو الشخص حيث أن النَظر إليه يَمنحنا القوة والإيمان.