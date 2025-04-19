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سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة الشناوى مع الخطيب قبل مباراة الأهلى وصن داونز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة الشناوى مع الخطيب قبل مباراة الأهلى وصن داونز

الشناوي
الشناوي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول.

يأتي هذا على خلفية تواجد محمود الخطيب مع بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، مساء غدًا السبت، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيف زاهر عبر قناة “أون سبورت”، بأن الخطيب حرص على الحديث مع الشناوي قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، لتقديم كافة الدعم.


 وطلب الخطيب من الشناوي التركيز على مواجهة الغد، وعدم التفكير في أي أمر آخر، قائلًا بحسب ما قال سيف زاهر: “أنت نجم كبير، متقلقش”.


 ورد الشناوي على كلام الخطيب، قائلًا: “متقلقش يا كابتن، أنا موجود”، ما يعني تأكيد استمرار الحارس الدولي في صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، حسبما أوضح سيف زاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.
في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وأشرف بن شرقي.
ويقود الهجوم: جراديشارمعلق  مباراة الأهلي وصن داونز 


معلق  مباراة الأهلي وصن داونز


المعلق المصري علي محمد علي سيكون المسؤول عن التعليق على أحداث المباراة، والتي ستعرض حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

أما مباراة الإياب، فستجرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة القوية بين الأهلي وصن داونز إلى المباراة النهائية، حيث ينتظر مواجهة الفائز من لقاء بيراميدز المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
 


 


 


 


 


 

الشناوي سيف زاهر الخطيب صن داونز نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي

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