«الشناوي» يطلب الجلوس مع الخطيب ويؤجل عقد تجديده مع الأهلي لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات داخل النادي الأهلي بشأن التجديد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وقال “الغندور” في تصريحات تليفزيونية: “بعد حصول زيزو على 100 مليون جنيه منهم مقدم للتعاقد فضّل الشناوي تأجيل ملف المفاوضات”.

وتابع: “الشناوي يطالب المساواة مع زيزو في الأهلي وطلب الجلوس مع رئيس النادي محمود الخطيب ووضع بعض الشروط”.

انتقال زيزو إلى الأهلي

وأنهى مسئولو النادى الأهلى كل تفاصيل عقد أحمد مصطفى زيزو، جناح الزمالك، لينضم اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة بدءاً من الموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وضع الأهلى زيزو فى الفئة الأولى بحيث يحصل على 25 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى عقد إعلانى مقابل 60 مليون جنيه، بخلاف 80 مليون جنيه أخرى سيحصل عليها دفعة واحدة من خارج النادى عند الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وأثار انتقال زيزو إلى الأهلي صدمة كبيرة لعشاق القلعة البيضاء وفرحة عارمة بين جماهير الفريق الأحمر.