ليفربول يستعد لمواجهة حاسمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب “كينغ باور” مساء الأحد الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي في لقاء يُعد من أبرز مواجهات الجولة، لما له من تأثير مباشر على سباق اللقب المشتعل هذا الموسم.

صراع الصدارة يشتعل

يدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، متفوقًا بفارق ضئيل على منافسيه مانشستر سيتي وآرسنال، وهو ما يجعل كل نقطة حاسمة في هذه المرحلة المتقدمة من الموسم. الفريق يدرك أن أي تعثر قد يُعيد خلط الأوراق في القمة، مما يُضفي طابعًا مصيريًا على مواجهته مع ليستر سيتي.

خطة كلوب المتوقعة: الاعتماد على التشكيل المعتاد

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني على تشكيلته الأساسية المفضلة، مع تطبيق طريقة اللعب 4-2-3-1، والتي أثبتت نجاحها في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري. ويُعد استمرار النجم المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية من أبرز عناصر القوة للفريق، بعد تألقه الملفت في المباريات الأخيرة، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة.

التشكيلة المتوقعة للريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر – رايان جرافينبيرش

خط الوسط الهجومي: لويس دياز – دومينيك زوبوسزلاي – محمد صلاح

رأس الحربة: ديوغو جوتا



ليفربول يدخل المواجهة بطموح الفوز فقط، وسط ترقب كبير من جماهيره التي تأمل في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2019-2020



