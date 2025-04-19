عدلي القيعي: الأهلي يجب أن يخاف من صن داونز .. ونصيحة عاجلة لـ كولر

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحتاج إلى الحذر والاحترام الكامل للمنافس.

وقال خلال مداخلته في برنامج “الكورة مع فايق” على قناة “MBC مصر 2”:

“الأهلي يجب أن يخاف من صن داونز، ولكن خوف صحي، لا يصل إلى مرحلة القلق المرضي أو التوتر الزائد”.

نسيان الماضي والتفكير في الحاضر

شدد القيعي على ضرورة عدم الالتفات إلى المواجهات السابقة أو النتائج التاريخية بين الفريقين، قائلًا:

“يجب أن ننسى تمامًا كل ما حدث في الماضي، سواء من انتصارات أو إخفاقات. الأهم أن نتذكر أننا تجاوزنا أزمات كثيرة وحققنا البطولات في ظروف صعبة، بينما لم ينجح المنافس في مواصلة المشوار رغم تفوقه أحيانًا”.

احترام المنافس واللعب بقيمة الأهلي

تابع القيعي: “صن داونز فريق قوي ويستحق الاحترام، لكن الأهلي يجب أن يلعب بثقته وقيمته الكبيرة، فالتفاصيل الصغيرة في مثل هذه المباريات قد تصنع الفارق، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم”.

نصيحة لـ كولر: استعد علاقتك باللاعبين

وجه القيعي رسالة مهمة إلى المدير الفني مارسيل كولر، قائلاً:

“لن أتحدث عن الجوانب الفنية، فهي مسؤولية الجهاز الفني، لكن أنصح كولر أن يعود لعلاقته القوية والطيبة مع اللاعبين، ويعيد إليهم الحماس والشغف والرغبة في الفوز. الحالة النفسية للاعبين ستكون مفتاح العبور والتأهل، وهو ما يصب في مصلحة الفريق بأكمله”.

الأمل موجود والتأهل ممكن

أنهى القيعي تصريحاته متمنيًا فوز الأهلي في المباراة، مؤكدًا أن الروح والإصرار يمكن أن يحسما المواجهة، قائلاً:

“كل شيء ممكن، فقط نحتاج إلى التركيز، احترام الخصم، والثقة بأننا قادرون على تحقيق الهدف”

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز





وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وأشرف بن شرقي.

ويقود الهجوم: جراديشارمعلق مباراة الأهلي وصن داونز



معلق مباراة الأهلي وصن داونز



المعلق المصري علي محمد علي سيكون المسؤول عن التعليق على أحداث المباراة، والتي ستعرض حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

أما مباراة الإياب، فستجرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي 25 أبريل 2025.



