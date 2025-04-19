الأحد... كاتدرائية بورسعيد تستقبل المحافظ والقيادات للتهنئة بعيد القيامة

تستعد مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها وجميع كهنة الباسلة لاستقبال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والحزبية و الأمنية بالمحافظة لتقديم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وذلك بقاعة أم النور بالكاتدرائية صباح غدا الأحد .

ومن المرتقب ان تستقبل قاعة ام النور بالكاتدرائية جميع الحضور وعلى رأسهم المحافظ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

كاتدرائية بورسعيد تستقبل المحافظ وقيادات الباسلة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

وأكد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها في تصريحات صحفية أن قيادات بورسعيد و المسلمون حريصون على تقديم التهنئة في الكاتدرائية كل عام في عيد القيامة وهى تعتبر أكبر رساله محبه وقوة نرسلها للعالم بأننا نسيج وكيان واحد مصري ".



واستكمل مطران بورسعيد " " بورسعيد دوما تضرب المثل للعالم بأسره في الوطنية والأخوة بين المسلمين والمسيحين ، وتؤكد أننا جميعا على قلب رجل واحد في الأحزان والاعياد على حد السواء.