رويترز: إسرائيل قد توجه ضربة عسكرية محدودة ضد منشآت إيران النووية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل قد توجه ضربة عسكرية محدودة ضد منشآت إيران النووية خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت رويترز، إلى أن المسؤولون الإسرائيليون يعتقدون أن الجيش قد ينفذ منفردا هجوما أصغر بكثير من الذي تم اقتراحه على واشنطن.

وفي ظل تصعيد إقليمي غير مسبوق وضغوط متزايدة من إسرائيل، تنعقد في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة متجددة لكسر الجمود حول الملف النووي الإيراني، وتفادي انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

وتأتي هذه الجولة في لحظة دقيقة، تزامناً مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسن" إلى خليج عدن، وفق ما كشفت عنه مجلة نيوزويك، في تحرك عسكري يراه مراقبون بمثابة ورقة ضغط أمريكية إضافية، ورسالة ردع موجهة ليس فقط لطهران، بل أيضاً لحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم الحوثيون الذين تعرضوا خلال الساعات الماضية لغارات جوية مكثفة.