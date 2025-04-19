واتساب يطلق ميزة لإنشاء الملصقات دون مغادرة التطبيق

أعلنت منصة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة “ميتا”، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء حزم ملصقات مخصصة وتنظيمها داخل مجلدات، مع إمكانية مشاركة الحزمة بالكامل مع مستخدمين آخرين على التطبيق.

وكان واتساب سابقا يتيح إضافة ملصقات مخصصة، لكن العملية لم تكن سهلة أو مدمجة بشكل كامل داخل التطبيق، أما الآن، فقد أصبح بإمكان المستخدمين تصميم حزم ملصقاتهم بسهولة أكبر، باستخدام صورهم الشخصية أو رموزهم المفضلة، ما يمنح تجربة دردشة أكثر تخصيصا وتعبيرا.

ميزة مدمجة بالتطبيق ومتاحة على أندرويد وآيفون

الميزة الجديدة أصبحت متوفرة لجميع المستخدمين على أنظمة أندرويد وiOS، ولا تتطلب استخدام تطبيقات خارجية، كما تسمح بإرسال الحزمة بالكامل بدلا من إرسال كل ملصق على حدة، مما يوفر الوقت ويزيد من سهولة الاستخدام.

خطوات إنشاء ومشاركة حزم الملصقات على واتساب



لإنشاء ومشاركة حزمة ملصقات مخصصة على واتساب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. فتح أي دردشة داخل واتساب.

2. الدخول إلى قائمة الملصقات من خلال لوحة الإيموجي.

3. النقر على أيقونة القلم في الجانب الأيمن من الشاشة.

4. اختيار الملصقات التي تريد إضافتها إلى الحزمة.

5. الضغط على خيار "إنشاء حزمة ملصقات" في الزاوية العليا.

6. إدخال اسم للحزمة ثم الضغط على "حفظ".

7. بعد حفظ الحزمة، ستظهر في أعلى قائمة الملصقات، ويمكن الضغط على النقاط الثلاث بجانب الحزمة لإظهار خيارات مثل: المشاركة، التعديل، إعادة التسمية، الإرسال أو الحذف، كما يمكن تثبيت ملصقات معينة في الأعلى لسهولة الوصول.

مميزات خصوصية إضافية

في سياق متصل، أطلقت واتساب مؤخرا مجموعة من الخيارات الجديدة لتعزيز الخصوصية، أبرزها مؤشر للحالة "نشط الآن" داخل المحادثات الجماعية، يوضح عدد الأعضاء المتصلين حاليًا.

كما أضاف التطبيق إعدادا جديدا للخصوصية يمنع المستخدمين الآخرين من تصدير سجل الدردشة أو حفظ الوسائط المشتركة في معرض الصور.

وعند تفعيل هذا الخيار، يتم أيضا منع تفاعل مساعد Meta AI داخل تلك المحادثة، ما يوفر حماية إضافية للمحادثات الخاصة.