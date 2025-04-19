تضامنًا مع سلمى مشهور.. مروان سري يعلن انسحابه من ملكية نادي داجنهام

أعلن مروان سري، صانع المحتوى المصري، انسحابه الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريج وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي.

وكتب مروان سري عبر حسابه الرسمي: "لن نتنازل عن مبادئنا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر.

وتصدرت سلمى مشهور محركات البحث جوجل وذلك بعد أن قرر نادي داجنهام الإنجليزي، إنهاء التعاقد مع سلمى مشهور في خطوة أثارت موجة من الجدل وردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي.

72 ساعة داخل نادي انجليزي

جاء قرار النادي الإنجليزي مفاجأة خاصة أن قرار تعيين سلمى مشهور لم يستمر سوي ساعات قليلة قدرت بـ 72 ساعة، حيث شغلت مشهور خلال الساعات القليلة مديرة التطوير الجديدة فى نادي داجنهام الإنجليزي.

وجاء قرار فصل مشهور عقب إعلان اليوتيوبر المصري مروان سري دخوله ضمن ملاك النادي، الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

كواليس إقالة سلمى مشهور

وتولّت سلمى مشهور منصب مديرة التطوير مباشرة بعد هذا الإعلان، قبل أن تصدر إدارة النادي قرارا عاجلا بفصلها والذي مثل صدمة للمتابعين، خاصة مع ارتباط تعيينها بمبادرة شبابية مصرية جديدة في الكرة الإنجليزية.

وتفيد تقارير صحفية بأن قرار الإقالة لم يكن مرتبطا بكفاءتها أو أدائها، بل بسبب منشورات سابقة على حساباتها الشخصية أعربت فيها عن دعمها للقضية الفلسطينية.

الإعلامي هاني حتحوت أكد أن هذه المنشورات أثارت ضغوطا على إدارة النادي من جهات غير معلومة، ما دفعها لاتخاذ القرار سريعًا دون تقديم أي توضيحات للرأي العام.

واكتفى النادي بالإعلان عن إنهاء التعاقد دون الإشارة إلى الأسباب.