حالة الطوارئ بالقليوبية لإستقبال شم النسيم .. غرف عمليات لتلقى البلاغات وتكثيف حملات مراقبة الأسواق

قرر محافظ القليوبية المهندس أيمن عطيه، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم.

غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

وأعلن محافظ القليوبية تشكيل غرفة رئيسية بديوان عام المحافظة وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم غرفة العمليات الرئيسية لتلقى اى شكاوى أو بلاغات.



وكلف المحافظ مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية ، والتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات طوال فترة الأعياد، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.



كما وجه المحافظ إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة

وشدد محافظ القليوبية على الأجهزة التنفيذية برفع الاشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.