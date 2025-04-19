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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟

الموازنة الجديدة
الموازنة الجديدة
أميرة خلف

تبذل الدولة جهود حثيثة لتشجيع القطاع الخاص، من خلال دعمه بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق عملية التنمية المستدامة .

ويرتكز برنامج الموازنة الجديدة على الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، لاسيما مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي


وقال وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، إنه تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

8 حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الصناعية 


وانطلاقا من هذا نستعرض في سياق التقرير الآتي ، أهم المنح الممنوحة قانونا للمشروعات والأنشطة الصناعية الداعمة للمكون المحلي.

و منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز هامة لعدد من المشروعات مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


حيث نصت المادة 23 من القانون على منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:


1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القاون.

2 - مشروعات ريادة الأعمال.

3 - مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

4 المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

5 - المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

7 - المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

8 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

القطاع الخاص برنامج الموازنة الجديدة الموازنة الحساب الختامي وزير المالية الأنشطة الصناعية

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