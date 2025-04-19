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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

صلاح السعدني
صلاح السعدني
يارا أمين

أحيا الفنان أحمد السعدني ذكرى وفاة والده الراحل صلاح السعدني وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع إكس: “الذكرى السنوية لأبويا أرجو الدعاء ربنا يرحمك وينور قبرك ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني”.

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان صلاح السعدنى الذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى حتى لقب بعمدة الدراما المصرية.

هالة صدقى تعود لـ صلاح السعدنى فى آرابيسك

وتحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التي عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.

وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي على على إذاعة نجوم أف أم أن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين التى تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملا بجانب أعمالها فى الإذاعة.

وتحدثت هالة صدقي عن كواليس مسلسل أرابيسك وهو المسلسل الأشهر لهما وأكدت أن المسلسل كان له كواليس مختلفة بسبب حب الجمهور للخط الدرامي بين حسن أرابيسك وتوحيدة.

وتابعت هالة أن هناك مشهدا تم إضافته لمسلسل أرابيسك فى الحلقة الأخيرة وهي عودة توحيدة لحسن أربيسك وهي نهاية مختلفة عن نهاية النسخة المصرية بسبب حب الجمهور العربي لعلاقة حسن أرابيسك وتوحيدة وهذا كان رأى القائمين على العمل أنه يقوموا بإضافة مشهد لزواجهم مرة أخرى حتي يسعد الجمهور.

عودة إبراهيم سعيد للأهلى بسبب صلاح السعدنى

وقدم إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، التعازي في وفاة الفنان القدير صلاح السعدني.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج +90 عبر شاشة قناة النهار:" الجميع يشعر بالحزن بسبب وفاة الفنان القدير صلاح السعدني لأنه كان فنان وشخص رائع أنا تعاملت معه من قبل".

وأضاف:"تعاملت مع الفنان صلاح السعدني وقت ما كنت لاعب ووقتها كان سبب في عودتي للنادي الأهلي واستضافني في منزله من قبل من أجل تقريب وجهات النظر وعودتي للنادى".

أحمد السعدني صلاح السعدني وفاة إكس هالة صدقي مسلسل أرابيسك

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