الزمالك يستأنف مرانه أستعدادا لمواجهة المصري بالدوري

يستأنف فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريباته يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعود الفريق الأبيض لاستكمال مشواره المحلي بعد توديع بطولتي كأس عاصمة مصر والكونفدرالية الإفريقية. حيث خرج الزمالك من الدور ربع النهائي للكونفدرالية على يد فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بعد خسارته بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة مساء الخميس، الموافق 1 مايو المقبل، وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وتحديدًا في مجموعة حسم اللقب.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي، حيث لعب الدور الأول بمشاركة جميع الفرق الثمانية عشر بشكل طبيعي، بينما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتين: واحدة لحسم اللقب وأخرى للصراع على البقاء، بواقع تسعة فرق في كل مجموعة حسب الترتيب.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في مجموعة حسم اللقب برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزًا و5 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 3 هزائم أيضًا خلال الموسم الجاري.

الراحلين من الزمالك

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، على ملف الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم من أجل إعادة بناء البيت الداخلي للفريق.

وجهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيهاداخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.