موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة مساء الخميس، الموافق 1 مايو المقبل، وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وتحديدًا في مجموعة حسم اللقب.

يقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي، حيث لعب الدور الأول بمشاركة جميع الفرق الثمانية عشر بشكل طبيعي، بينما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتين: واحدة لحسم اللقب وأخرى للصراع على البقاء، بواقع تسعة فرق في كل مجموعة حسب الترتيب.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في مجموعة حسم اللقب برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزًا و5 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 3 هزائم أيضًا خلال الموسم الجاري.

مران الزمالك

يستأنف فريق الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريباته يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعود الفريق الأبيض لاستكمال مشواره المحلي بعد توديع بطولتي كأس عاصمة مصر والكونفدرالية الإفريقية. حيث خرج الزمالك من الدور ربع النهائي للكونفدرالية على يد فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بعد خسارته بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

عبدالرحمن مجدي

ويستهدف نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع عبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لضم اللاعب لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، ومن المؤكد أن اللاعب خارج حسابات المدير الفني للفريق السماوي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وعرضت لجنة التخطيط اللاعب على المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه بيسيرو، من أجل التعرف على رأيه الفني بشأن ضم اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة بيراميدز.