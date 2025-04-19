موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة

يستأنف فريق الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريباته يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعود الفريق الأبيض لاستكمال مشواره المحلي بعد توديع بطولتي كأس عاصمة مصر والكونفدرالية الإفريقية. حيث خرج الزمالك من الدور ربع النهائي للكونفدرالية على يد فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بعد خسارته بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



وكان الزمالك قد شارك في أربع مباريات ضمن دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تعادل مع الجونة بهدف لمثله، وخسر أمام بتروجت بنتيجة 2-1، ثم تعادل سلبيًا مع مودرن سبورت، قبل أن يحقق فوزًا وحيدًا على سموحة بهدف نظيف، ليغادر البطولة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الثامنة مساء الخميس، الموافق الأول من مايو المقبل، وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وتحديدًا في مجموعة حسم اللقب.

ويُقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي، حيث لُعب الدور الأول بمشاركة جميع الفرق الثمانية عشر بشكل طبيعي، بينما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتين: واحدة لحسم اللقب وأخرى للصراع على البقاء، بواقع تسعة فرق في كل مجموعة حسب الترتيب.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في مجموعة حسم اللقب برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزًا و5 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 3 هزائم أيضًا خلال الموسم الجاري



