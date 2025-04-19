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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح الزاهد: لم أخطط للمشاركة في أعمال كوميدية بالسينما.. خاص

فرح الزاهد
فرح الزاهد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن عدم تخطيطها المشاركة فى أفلام كوميدية خلال الفترة الماضية ولعل آخرها فيلم “فار بسبع ترواح”. 

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد : إننى لم أخطط للمشاركة فى أفلام كوميدية خلال الفترة الماضية وهى مجرد صدفة وإن كنت أرى أن الكوميديا من الألوان الفنية الصعبة وأنا أحاول تقديمها بصورة طبيعية من خلال موقف كوميدى. 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة فرح الزاهد عن سبب موافقتها على المشاركة فى فيلم “فار بسبع ترواح” الذى يعرض حاليا فى السينما مؤكدة انها تجربة كانت مميزة بالنسبة لها.

وقالت فرح الزهد فى تصريح خاص لصدى البلد :الذى جذبنى فى العمل التجربة فى حد ذاتها على الرغم من أننى أظهر فى عدد مشاهد قليلة ولكن هناك حالة من المتعة الخاصة فى هذا العمل وفكرته كان سببا أيضا فى مشاركتى بالعمل. 

وأضافت فرح الزاهد : شخصية الطالبة فى كلية الطب كانت جديدة بالنسبة لى ولم أقدمها من قبل وكان ذلك دافعا آخر.

فرح الزاهد تكشف تفاصيل فار بسبع ترواح 

وقد كشفت الفنانة فرح الزاهد عن كواليس العمل فى فيلم “فار بسبع ترواح” والذى يعرض حاليا فى السينما ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر. 

وقالت فرح الزاهد: كانت كواليس فيلم “فار بسبع ترواح” لذيذة خاصة مع الفنانة لينا صوفيا والتى كان يجمعنا كل المشاهد سويا وسعيدة بالمشاركة فى هذا الفيلم لأنه من الأعمال الكوميدية التى تحمل كثيرا من المواقف الغريبة. 

وأضافت :  برغم أن مشاهدى فى العمل ليست كبيرة إلا أننى استمتعت كثيرا بهذا العمل.

فرح الزاهد تكشف أسرار أهل الخطايا  

من ناحية أخرى كشفت الفنانة فرح الزاهد، كواليس مشاركتها في مسلسل أهل الخطايا، مع الفنان جمال سليمان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وقالت فرح الزاهد، في ندوة بموقع “صدى البلد” الإخباري: «أنا أول ما قريت سيناريو المسلسل كلمت أستاذ رؤوف عبد العزيز وسألته اختارني انا ليه خاصة إن في فنانات ملامحهم حادة يقدروا يلبعوا دور الشيطان زي ما كان بيتقدم، وانا عشان ألعب دور "هند" صح اشتغلت على اني اشوف شخصية الحاج نوح (جمال سليمان) عاوزة إيه وألعب على ده عشان أدخلها». 

وتابعت فرح الزاهد: «لو شخصية الشيطانة هند كانت طلعت لـ إلهامي (محمد ثروت) كانت هتطلعله بشكل مختلف.. لكن هي مرتبطة بالحاج نوح اللي هو راجل بتاع ربنا». 

وأضافت الزاهد: «لو شخصية هند كانت طلعت بالشكل النمطي للشيطان كان شخصية الحاج نوح هينفر منها ومش هيقرب منها، لكن الشيطان زكي بيعرف يدخل للبني آدم من الجزء اللي شبهه عشان يسمع كلامه». 

واختتمت فرح الزاهد: «انا جالي كومنت بيقول إن الشيطان لابس أبيض وعنده جناحات بس احنا اللي فاكرينه عبيط وبيطلع بشكله.. والمسلسل بيحكي قصص حقيقية فمش هينفع اعمل الشيطان بمكياج شرير أو ملامح ممسوخة زي ما بيتعمل لأن المسلسل بيحكي قصصا حقيقية وشخصية الشيطانة هند موجودة في الواقع وبتبحث ازاي تنزل دموعها عشان اللي قدامها يحتويها .. والشيطان بيتجسد في كل ما هو جميل من جنبك عشان يبقى قريب منك ويدخلك». 

فرح الزاهد الفنانة فرح الزاهد أعمال فرح الزاهد أفلام فرح الزاهد فيلم فار بسبع ترواح

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