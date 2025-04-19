أخبار التوك شو.. استقرار الذهب والعملات وزيارة لرئيس الوزراء للعديد من المصانع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم | فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته الصباحية، أسعار الذهب اليوم، والتي شهدت تباينًا في بعض العيارات وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21: 4097 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3824 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24: 5462 جنيهًا

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 19 أبريل.. فيديو

يستعرض "صباح البلد" أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 أبريل.

وعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في فقرته الاقتصادية اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وجاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 51.06 جنيه

بيع: 51.16 جنيه

اليورو:

شراء: 57.93 جنيه

بيع: 58.05 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.52 جنيه

بيع: 67.66 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 13.60 جنيه

بيع: 13.63 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.48 جنيه

بيع: 166.88 جنيه

"صباح البلد" يرصد حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19 أبريل 2025، في عدد من المحافظات والمدن المصرية، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية، وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

حالة الطقس

القاهرة: العظمى 31° – الصغرى 18°

الإسكندرية: العظمى 24° – الصغرى 16°

بورسعيد: العظمى 25° – الصغرى 18°

مطروح: العظمى 23° – الصغرى 13°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 21°

شلاتين: العظمى 31° – الصغرى 20°

حلايب: العظمى 29° – الصغرى 21°

وزير الخارجية: تحضيرات لعقد الدورة الـ18 للجنة العليا بين مصر وتونس



عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث قال وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي، إنه نقل رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.



وأضاف وزير الخارجية، أن هناك تحضيرات جارية لعقد الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة رئيسي الوزراء.



وأكمل: استعرضت مع الرئيس التونسي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.





واسترسل: استعرضت أيضا الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.

خبير أثري: المتحف المصري الكبير المنطقة الأثرية الأعظم في العالم



كشف الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن الموعد الرسمي للافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير، والذي تقرر أن يكون في 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الافتتاح التجريبي الذي جرى خلال الشهور الماضية حقق نجاحًا كبيرًا وأثبت جاهزية المتحف لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري الكبير يُعد أعظم منطقة أثرية في العالم حاليًا، ليس فقط لما يحتويه من كنوز أثرية نادرة، بل أيضًا لأنه ولأول مرة، تتجمع آثار مصر القديمة بمختلف عصورها في مكان واحد بهذا الحجم والتنظيم.

تجربة ثقافية وسياحية متكاملة

وأوضح أن المتحف لا يقتصر فقط على كونه صرحًا للعرض المتحفي، بل يمثل تجربة ثقافية وسياحية متكاملة، تشمل مناطق ترفيهية وخدمات متطورة، تجعله من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور الحسين عبد البصير أن "كثيرًا من الناس لا يعرفون حجم هذا المشروع العملاق، ولا مدى الجهد الذي بُذل فيه ليخرج بهذه الصورة المشرفة"، مشيرًا إلى أن المتحف لن يكون فقط مزارًا سياحيًا، بل مركزًا عالميًا للبحث والتعلم، يعكس قوة مصر الناعمة وريادتها الحضارية.

خبير اقتصادي: أمريكا تسعى لنظام عالمي جديد بعد الحرب التجارية مع الصين



قال الخبير الاقتصادي فرج عبد الله إن الولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، تسعى لإعادة رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي، في محاولة لاستعادة دورها القيادي.

الضغط على الخصوم التجاريين

وأضاف فرج عبد الله، خلال مداخلة على قناة صدى البلد أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "إعادة أمجاد أمريكا" تعكس مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية، تتسم بالمواجهة والضغط على الخصوم التجاريين، وعلى رأسهم الصين.



وأوضح عبد الله أن هذه التغييرات ستدفع الصين إلى توسيع نفوذها التجاري في مناطق أخرى خارج أمريكا، كما ستؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية، مما يجعل العالم على أعتاب نظام اقتصادي جديد تتغير فيه موازين القوى التقليدية.

مدبولي: الصناعة الوطنية تنطلق بخطى ثابتة نحو التصدير للأسواق العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمصنع تحالف "سيجنفاي الهولندية وجيلا لتقنيات الإضاءة"، أن مصر تشهد حراكًا قويًا في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدفع عجلة التنمية الصناعية.

وأوضح مدبولي، أن المصنع يُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين مصر والشركات العالمية، حيث يتم ضخ استثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليون دولار، مع تصدير المنتجات إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 60 – 80%، ما يعكس الجودة العالية للمنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميا.

عمالة مصرية 100%.. وأكثر من 1000 مهندس وفني

أشار مدبولي ، إلى أن جميع العاملين بالمصنع من الكوادر المصرية، حيث يزيد عددهم على 1000 عامل وفني ومهندس، مما يعكس الثقة في الخبرات المحلية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

التوكل: تعاون صناعي مصري سعودي لتوسيع قاعدة التصدير

من جانبه، استعرض المهندس فادي توكل سبل التعاون القائم بين مجموعة مصانع شركة التوكل والأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على وجود خطة طموحة لتصدير منتجات الشركة للأسواق العربية والعالمية، في إطار التكامل الصناعي المصري الخليجي.

مشروعات قومية كبرى تقودها "توكل ستيل"

في السياق نفسه، قال المهندس وائل محمد، المدير التجاري لشركة "توكل ستيل"، إن الشركة تُنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية داخل مصر، أبرزها مشاركتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر تصنيع 40 ألف عمود جهد منخفض و18 ألف برج جهد منخفض.

عقب جولة تفقدية بعدد من المصانع..مدبولي: تقدم كبير في توطين الصناعة المحلية



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تفقد مجموعة من المصانع التي تعمل في مجالات متنوعة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، بالإضافة إلى معدات المرافق والبنية التحتية والنقل.

وأضاف مدبولي أن هناك تقدمًا كبيرًا تم تحقيقه في مجال الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.