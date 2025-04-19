أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم السبت 19-4-2025

ننشر متوسط أسعار العملات العربية في مصر، في خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 165.57 جنيه.

سعر البيع: 166.79 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري :

سعر الشراء: 133.96 جنيه.

سعر البيع : 135.64جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 131.23 جنيه.

سعر البيع: 132.81 جنيه.

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سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء:71.44 جنيه.

سعر البيع: 72.04 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

سعر البيع: 13.92 جنيه.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج:

سعر الشراء: 13.55 جنيه.

سعر البيع: 13.63 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 12.95 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.