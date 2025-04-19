لميس الحديدي تنتقد كولر بعد تصرفه تجاه نجم الأهلي

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب استبعاد التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز، كنت أتمنى وجود معلول مع الفريق حتى ولو لم يلعب”.



وتابعت:"فوجوده يقدم دعم نفسي مهم في وقت لاعبى الاهلى مش في أفضل احوالهم، معلول كان بيلعب مع فرقه 2005 من يومين أمام فاركو في كأس الرابطة! أحترم جدًا قبوله أن يفعل ذلك، لكن التعامل معه بصراحه لا يليق".



وغاب عن صفوف الأهلي أمام صن داونز عدد كبير من اللاعبين على رأسهم الدولي التونسي على معلول لأسباب فنية.