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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسلوب عند ومكابرة.. وائل جمعة يهاجم كولر بسبب تشكيل الأهلي وصن داونز

وائل جمعة
وائل جمعة
سارة عبد الله

انتقد وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قبل لقاء الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية: “عند ومكابرة ظهروا في بعض قرارات كولر، واللي الناس مش راضية عنها، في الفترة اللي فاتت كنا بنطلب تدعيمات للفريق وتم التدعيم من قبل مجلس الإدارة، وبردو كولر (مُصر) على رأيه في التعامل مع اللاعبين”.

وتابع: “مش هعلق على أي حاجة تخص تشكيل الأهلي اليوم إلا بعد المباراة”.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي تجمع الفريقين.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: جراديشار

دكة بدلاء النادي الأهلي أمام صن داونز

عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.

الأهلي مارسيل كولر وائل جمعة صن داونز الجنوب إفريقي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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