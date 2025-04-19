أحمد موسى: الأولوية الآن لدولة التصنيع والعمل على توطينها

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصانع بالعاشر من رمضان .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء أكد أن الدولة قطعت شوطا مهما في دعم الصناعة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أكد أن هناك إقبالا على مصر من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع في مختلف القطاعات الصناعية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الأولوية الآن لدولة التصنيع والعمل على توطين الصناعة في مختلف المجالات ".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة "MEPEP" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور نيكولا توتشي، المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، واللواء أ.ح مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته الراهنة والمستقبلية، ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب التي تُقدم للطلاب، وذلك في إطار الجهود الكبيرة من قبل الدولة للنهوض بالتعليم الفني والمهني.