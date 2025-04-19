إجراء قرعة الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى

أجريت قرعة منافسات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم التي تنظمها جامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية مدير البطولة، ووفود الجامعات المشاركة بالبطولة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، بأن الأنشطة الطلابية لها أهمية كبيرة فى تعزيز شخصية الطالب وتنمية مهاراته وزيادة حصيلته المعرفية، مقدما الشكر للوفود المشاركة فى البطولة.



ورحب الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية ومدير البطولة، برؤساء الوفود المشاركة بالبطولة، مؤكداً حرص جامعة جنوب الوادى على تنظيم البطولة لنسخ متتالية، مشيراً إلى أن البطولة تهدف إلى صقل المهارات في إطار من الروح الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتناقل الخبرات بين المشاركين.

تضم البطولة 17 فريق يتنافسون في 4 مجموعات و أسفرت القرعة عن وقوع جامعات جنوب الوادى وأسوان وسوهاج والمصرية للتعلم الالكترونى والمنيا الأهلية بالمجموعة الأولى، والمنيا والأهرام الكندية والاسكندرية وجنوب الوادى الأهلية بالمجموعة الثانية، وبنها والفيوم والمستقبل والجلالة بالمجموعة الثالثة، والتعليم العالى والأقصر وهليوبوليس وحلوان بالمجموعة الرابعة.



