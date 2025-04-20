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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: ستظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها

رئيس مدينة بورفؤاد يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة
رئيس مدينة بورفؤاد يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة
محمد الغزاوى

حرص الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أمس السبت، على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بعيد القيامة المجيد وتقديم التهاني لهم نيابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث حضر القداس بكنيستي الشهيد العظيم مارمرقص ومارجرجس، مقدماً التهاني إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد و للقمص يوأنس كامل كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارمرقص بمدينة بورفؤاد والقمص يوحنا أديب كاهن كنيسة مارجرجس ولكل كهنة الكنيسة والأخوة الأقباط داخل مدينة بورفؤاد .

وخلال كلمته ، نقل الدكتور إسلام بهنساوي  تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيًا المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة في غرس قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

في أجواء يسودها الود والتآخي

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيستي الشهيد العظيم مارمرقص ومارجرجس

وأعرب الدكتور إسلام بهنساوي، خلال القداس عن تمنياته بعيد قيامة مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان، ويحفظ مصر الغالية، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحدًا، مؤكدا على حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

من جانبه، أعرب الأب يوأنس كامل كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارمرقص عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة وحرص رئيس مدينة بورفؤاد على حضور القداس ،مثمنًا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

ثم توجّه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد لتقديم التهنئة إلى الأب يوحنا أديب كاهن كنيسة مارجرجس بمدينة بورفؤاد والذي أعرب عن تقديره للتهنئة الرقيقة ومشاركة القيادات الوطنية إخوانهم فرحة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية ستظل الدعامة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد وبناء الجمهورية الجديدة.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع والطرق المحيطة بكافة كنائس مدينة بورفؤاد وعلى أبواب الكنائس أيضاً استنفارًا أمنيًا مُشدّدًا بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المدينة وقامت قوات الأمن أيضًا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة قدّاس عيد القيامة المجيد .

بورفؤاد قداس عيد القيامة المجيد مدينة بورفؤاد أخبار مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

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