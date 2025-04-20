كنيسة السيدة العذراء بشبرا تحتفل بعيد القيامة المجيد | شاهد

احتفلت منذ قليل، كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، بعيد القيامة المجيد.

قداس عيد القيامة

ترّأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القيامة عبور من حدث إيمانيّ إلى واقع تعيشه وتشهد عنه الكنيسة".

وحضر لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد كلٌ من: السيد النائب محمد عبد الرحمن راضي، والسيد النائب أبانوب عزت عزيز، عضوي مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبوالعلا.

حرص أيضًا على تقديم التهنئة بالعيد: سيادة الرائد أحمد حسونة، من قطاع الأمن الوطني، وسيادة المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شبرا، وسيادة الرائد إبراهيم حشيش، معاون اول قسم شبرا، والسيد المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حي شبرا، والسيد جورج سمير، منسق العلاقات العامة لكنائس شبرا الجنوبية.

كذلك، قدّم التهنئة بعيد القيامة المجيد وفد حزب مصر الحديثة، بقيادة السيد الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، وعضوية السيد اللواء أشرف بدوي، أمين مساعد القاهرة، والسيد حسن الملاح، أمين تنظيم شمال القاهرة، والسيد عثمان رمضان، أمين مساعد شمال، والسيد المستشار كمال فرنسيس، أمين مساعد شمال، والسيد عاطف جميل داود، أمين عام قسم شبرا، والسيد إسلام ماهر، أمين سر مقر شمال.

تضمّن القداس أيضًا إقامة "تمثيلية القيامة"، والتطواف الاحتفالي، كما رتل كورال "أسرة القديس يوسف"، بعض الترانيم الروحية".



