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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: القيامة لا تُنكر الألم ولا تزيل الموت

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة
ميرنا رزق

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قداس عيد القيامة 

قال رئيس الأساقفة في عظة القداس: في عالم يمتلئ بالألم والظلم والفقدان، يسعى البشر وراء وسائل راحة مؤقتة كالسعي وراء النجاح، المال، والعلاقات، ولكن تبقى الحياة صعبة ومليئة بالتحديات. الحروب، الفقر، المرض، والموت يثقلون كاهل الإنسان، ويزرعون في النفوس شعورًا عميقًا باليأس، حتى يبدو كأن لا شيء سيتغير. إنها الكذبة التي يزرعها إبليس في القلوب: "أن الظلمة أقوى من النور، وأن لا فائدة من الرجاء."

واستكمل: "إلا أن قيامة المسيح تغيّر هذا الواقع تمامًا. فهي ليست مجرد حدث تاريخي أو عقيدة نؤمن بها، بل قوة حقيقية قادرة على تغيير الحياة. القيامة لا تُنكر الألم ولا تزيل الموت، لكنها تمنحهما بعدًا جديدًا، وتفتح أمامنا باب الرجاء الحي. إنها تؤكد لنا أن هناك أملًا لا يفنى، وأن الله لا ينسى أبناءه، وأن المستقبل في يديه الأمينتين."

وأضاف: دعوة القيامة هي دعوة لحياة جديدة تبدأ من الآن، لا حياة ننتظرها بعد الموت فقط. إنها حياة مليئة بالنور والحرية والتجديد، كما حدث مع بطرس وتوما وشاول، الذين تغيّرت حياتهم بالكامل بعد لقائهم بالمسيح. فالقيامة تمنحنا حرية من عبودية الخطية، وفرحًا رغم الألم، ورجاءً حيًّا لا يزول، لأنها قائمة على شخص حيّ هو يسوع المسيح.

واختتم رئيس الأساقفة عظة العيد قائلاً: "القيامة ختم الله الإلهي على عمل المسيح.

المطران الدكتور سامي فوزي قداس عيد القيامة عيد القيامة القداس عظة القداس

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