تعرّض عامل السيرك المعروف إعلاميًا بـ«ضحية النمر المفترس» لوعكة صحية مفاجئة

شهدت مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة تعرض الشاب محمد بسطويسي، عامل السيرك بطنطا، والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية النمر المفترس"، لوعكة صحية مفاجئة.

وقد تم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وعكة صحية

من جانبه، أكد والد الشاب صاحب واقعة السيرك بطنطا، أن نجله تعرض لحالة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ما دفعه إلى استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى المنشاوي العام، حيث تم إعطاؤه مسكنات وأدوية نتيجة صراخه المتكرر بسبب ألم البتر.

وأضاف والد عامل السيرك: "الحمد لله، ابني حالته بتتحسن تدريجيًا، ولم يُصب بعدوى بكتيرية، والحمد لله، أطباء مستشفى المنشاوي طمأنونا على حالته. وقد ظل محجوزًا داخل القسم الداخلي من الساعة الواحدة صباحًا حتى السابعة صباحًا، ثم عدنا إلى منزل الأسرة بسلام".

خروج بالسلامة

الجدير بالذكر أن النيابة العامة ما زالت تواصل تحقيقاتها الكاملة في واقعة التهام ذراع عامل السيرك على يد النمر، حيث يتم سماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستجواب الجهات المعنية بشأن الواقعة.