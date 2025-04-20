رانيا ونورهان منصور تكشفان أسرارًا عن علاقتهما الشخصية: لا نتصرف بنفس الطريقة

كشفت الفنانتان التوأم رانيا ونورهان منصور عن تفاصيل دقيقة ومؤثرة في علاقتهما الشخصية، مؤكدتين أن التشابه الخارجي لا يعكس بالضرورة تطابقًا في الطباع أو طريقة التفكير.

جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON، مساء الخميس، حيث أوضحت رانيا: “لا أشعر بأننا نشبه بعضنا البعض، نحن مختلفتان تمامًا، سواء في طريقة التفكير أو ردود الأفعال”.

أما نورهان، فأشارت إلى أنهما من مواليد برج الجوزاء، إلا أن كل واحدة منهما تحمل صفات مغايرة عن الأخرى، مضيفة: "رغم أنني كنت في السابق عصبية ومتسرعة، إلا أنني أصبحت أكثر هدوءًا الآن، لكنني لا أزال مختلفة عن رانيا، فهي أكثر هدوءًا وتفكر قبل أن تتصرف، بينما أنا منظمة وهي لا".

وكشفت نورهان عن الروابط العاطفية القوية بينهما، ووصفت العلاقة بأنها تصل أحيانًا إلى مرحلة "الانصهار العاطفي". وقالت: "عندما تحزن رانيا، أشعر وكأنني أعيش نفس المشاعر، وأدخل في الحالة بكل تفاصيلها، وهذا مرهق جدًا. أعيش مشاعر ليست لي، ولا أعرف كيف أتصرف، وأتعب بشدة".

في المقابل، نفت رانيا أن تكون المشاعر المشتركة متبادلة بنفس القوة، موضحة أن هناك اختلافًا واضحًا في التفاعل والإحساس بينهما، مضيفة: "لا نتصرف بنفس الطريقة أو نقول نفس الكلمة في الوقت ذاته، لكن تحدث أحيانًا مواقف طريفة متشابهة".

ومن المواقف الكوميدية التي استعرضتاها، أشارت رانيا إلى أنها كانت أكثر هدوءًا في المدرسة، بينما كانت نورهان تُتهم دومًا بأي شقاوة تحدث، حتى وإن كانت رانيا هي الفاعلة.

وعن إمكانية تبادل الأدوار خلال الامتحانات، نفت الشقيقتان حدوث ذلك رغم أنهما كانتا في نفس الفصل الدراسي، وقالت نورهان مازحة: "لو كانت هناك فرصة لفعلناها، لكن للأسف لم تحدث!"، مشيرة إلى أن رانيا كانت أكثر تفوقًا دراسيًا.