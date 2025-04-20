شرط من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي.. نجم الأهلي السابق يكشف

كشف مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، شرط محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى عبده خلال تصريحات تلفزيونية : "الخطيب جلس مع مارسيل كولر، وقال له لو كسبت مباراة العودة أمام صن داونز ستستمر مع الفريق خلال كأس العالم للأندية 2025".



وأضاف: "اعتمد هذا الكلام على مسئوليتي، كولر لو فاز على صن داونز في مصر سيخوض كأس العالم مع الأهلي".

وتابع: "أنا برشح بيراميدز والأهلي للصعود إلى المباراة النهائي على حساب صن جاوند وأورلاندو بيراتس".



وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس، بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.