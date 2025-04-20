قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال 48 ساعة
جنازته كانت مليانة ألم وحزن.. لميس الحديدي تنعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة
قبل مواجهة العودة.. نجم الزمالك السابق يرصد نقاط قوة وضعف الأهلي أمام صن داونز
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قدّاس عيد القيامة المجيد |صور
الحكم على طارق الشناوي بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر.. في هذا الموعد
نجم الزمالك السابق يشيد ببيراميدز.. ويكشف سبب تفوّق الأهلي على صن داونز في العودة
تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل
شرط من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي.. نجم الأهلي السابق يكشف
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس
أبومسلم: الأهلي وبيراميدز الأقرب لنهائي إفريقيا.. وجراديشار «مش شخصية الأهلي»
رئيس الأساقفة مُصليًا: نُصلّي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان |صور
الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد ربيعة.. ويبحث عن ظهير أيسر محلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي.. نجم الأهلي السابق يكشف

الاهلي و صن داونز
الاهلي و صن داونز
علا محمد

كشف مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، شرط محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى عبده خلال تصريحات تلفزيونية : "الخطيب جلس مع مارسيل كولر، وقال له لو كسبت مباراة العودة أمام صن داونز ستستمر مع الفريق خلال كأس العالم للأندية 2025".


وأضاف: "اعتمد هذا الكلام على مسئوليتي، كولر لو فاز على صن داونز في مصر سيخوض كأس العالم مع الأهلي".

وتابع: "أنا برشح بيراميدز والأهلي للصعود إلى المباراة النهائي على حساب صن جاوند وأورلاندو بيراتس".


وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس، بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.

مصطفى عبده الأهلي محمود الخطيب مارسيل كولر كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي عن زواجها من بشار الأسد: قسما بالله شي يضحك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصرع طفلـ.ـة أسفل عجلات قطار بمحطة شبراقاص بالغربية

صورة أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم في دار السلام بسوهاج

جثه صورة أرشيفية

في ظروف غامضة.. طالب ينهي حياته شنقًا داخل منزله بمغاغة بالمنيا

بالصور

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

جورجينا
جورجينا
جورجينا

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

شاهد .. أحمد السقا يدخل في نوبة بكاء خلال عزاء سليمان عيد

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

فيديو

مروة الخطيب

بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تعلن اعتزالها الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد