الغندور: اتجاه داخل سموحة لتأجيل ملف المدير الفني لنهاية الموسم

كشف مصدر داخل نادي سموحة عن وجود اتجاه لدى مجلس الإدارة لتأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق إلى نهاية الموسم، وذلك عقب رحيل المدرب أحمد سامي عن قيادة الفريق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «المرشحان الأبرز لقيادة سموحة في الفترة المقبلة هما هيثم شعبان وخالد جلال، لكن هناك توجه داخل النادي لتأجيل الحسم حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «يوجد اتفاق مبدئي مع خالد جلال لتولي المهمة الفنية، ولكن بعد نهاية الموسم، نظرًا لارتباطه الحالي بعقد مع نادي التحدي الليبي».

وتابع: «يفكر مجلس الإدارة في استمرار أحمد عبد العزيز في قيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم، خاصة أن الفريق خرج من بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة، ولم يتبقَ له سوى 6 مباريات فقط في الدوري، وهو ما يعزز إمكانية الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، قبل التعاقد الرسمي مع خالد جلال».