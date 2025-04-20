ردود أفعال مثيرة| مرموش يُبهر جماهير السيتي.. وإشادات واسعة بعد التألق أمام إيفرتون

أبدت جماهير مانشستر سيتي ردود أفعال مثيرة على أداء اللاعب المصري عمر مرموش نجم السماوي، خلال مشاركته في مباراة إيفرتون اليوم، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ردود أفعال جماهير مانشستر سيتي على أداء عمر مرموش

وأعربت جماهير السيتي عن اعجابها الشديد بأداء مرموش،و ذلك من خلال منشوراتهم عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال مشجع السيتي:"مرموش وهالاند الموسم المقبل سيكونان استثنائيين".

وكتب آخر: "كان بإمكان مرموش أن يسجل 3 أهداف".

وكتب أحد الجماهير: "نحمد الله على وجود أورايلي ومرموش، اللذين أضافا نكهة إلى العروض المملة".

وقال آخر: "مستمتع بالصفقة الجيدة التي عقدناها مع مرموش كل أسبوع، تنوعه الهجومي جعل بيب يصنع أفكارًا إبداعية جنونية ،وكان دي بروين لاعبًا أساسيًا في تنفيذها".

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق نيكو أوريلي وماتيو كوفاسيتش في الدقيقتين 84، 90+2.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش مع فريق مانشستر سيتي.

ترتيب مانشستر سيتي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.