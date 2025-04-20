والله عيب .. محمد العدل ينتقد سحب دعم «مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير»

أعرب المنتج محمد العدل، عن استيائه من سحب دعم الدورة الجديدة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي من المفترض أن تقام من 27 ابريل الجاري حتى 2 مايو المقبل.



وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "والله عيب ومش قادر استوعب ايه النشاط اللى ممكن تدعموه أكتر من مهرجان بهذا النجاح هذا التحقق وسعيه لتنشيط السياحة ودعمه للموهوبين من شباب هذا الوطن واحتلاله لمكانة دولية يتحدث عنها القاصى والدانى".

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



وكانت قد نشرت إدارة المهرجان بيانًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك ينص على: "في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تنظيم دورته الجديدة، كونه أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا.

ورغم الجهود التي تبذلها إدارة المهرجان في هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد قررت سحب الدعم الذي كان مخصصًا للمهرجان منذ سنوات دون إعلان سبب واضح، وهو ما يُعد أمرًا محبطًا بالنسبة لنا، خاصة في ظل الدور الهام الذي يلعبه المهرجان في جذب السياحة وتعريف العالم بتراث وثقافة بلدنا الغالي مصر.

وتابع البيان: المهرجان الذي تشارك به 40 دولة هذا العام يبذل جهودا مضنية لتصدير صورة سياحية وثقافية مشرفة عن مصر، في إطار جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بدعم الفن والثقافة، ورغم ميزانيته المحدودة، يسير المهرجان بخطى ثابته على مستوى دعم الأفلام القصيرة، وقد استطاع الحصول على اعتراف كبير بتأهل الأعمال الفائزة به للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار المرموقة.