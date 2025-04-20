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الألف يوم الذهبية.. خطوات حكومية لخفض الولادات القيصرية وتعزيز صحة الطفل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الألف يوم الذهبية.. خطوات حكومية لخفض الولادات القيصرية وتعزيز صحة الطفل

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

 قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، بجولة ميدانية شملت عددًا من وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظة الإسكندرية، حيث عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية، وممثلي القطاع الخاص لبحث سبل توسيع نطاق المبادرة.  


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت  خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المبادرة، التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال من مرحلة ما قبل الزواج حتى بلوغ الطفل عامين  وأشادت بتأسيس 16 غرفة مشورة أسرية في مستشفيات خاصة بالإسكندرية، لكنها حذرت من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة في القطاع الخاص، والتي تصل إلى 85-90%، مقارنة بـ 54% فقط في مستشفيات الوزارة.  


أضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير أكدت على ضرورة  تدريب الأطباء والقابلات على الولادات الطبيعية، مع استخدام أدوات مثل "البارتوجرام" و"نظام روبسون" لتقييم الحالات، مشيرة إلى أن 82% من العمليات القيصرية غير الضرورية تُجرى في المنشآت الخاصة، كما دعت إلى إعداد كوادر متخصصة في المشورة الأسرية، وتكثيف الحملات التوعوية.  
 

كشفت نائب الوزير عن تعاون مع الجامعة اليابانية في برج العرب للقيام بحملات توعوية حول المشورة الأسرية الولادة الطبيعية، بينما سينفذ المعهد العالي للصحة العامة برامج تثقيفية للمجتمع، وأكدت أن هذا التكامل بين الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص سيرفع وعي الأطباء والأسر بحقوق الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية.


من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة وتدريب الكوادر الطبية، مع توفير قاعات تدريبية عبر منشآت الغرفة.  


تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" تستهدف تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل من خلال رعاية صحية وتغذوية متكاملة، بدءًا من المرحلة السابقة للزواج وحتى نهاية العام الثاني للطفل، كجزء من استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية.

الصحة وزير الصحة المستشفيات محافظة الإسكندرية القطاع الخاص وزارة الصحة والسكان

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