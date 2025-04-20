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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل تلوينه| أسعار البيض والدواجن اليوم 20 أبريل 2025

قبل تلوينه| اسعار البيض اليوم 20 إبريل 2025.. وهذا ثمن الفراخ
قبل تلوينه| اسعار البيض اليوم 20 إبريل 2025.. وهذا ثمن الفراخ
ولاء خنيزي

قبل بدء احتفالات الربيع والحصول على إجازة شم النسيم، يهتم عدد كبير من الأفراد بشراء البيض وتلوينه احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، هذا بالإضافة إلى حرص المواطنين على معرفة أسعار الدواجن من أجل شراء الاحتياجات اللازمة للتجمعات العائلية والعزائم المختلفة خلال فترة الأعياد والإجازات، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في أسعار بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 ابريل 2025.

أسعار الدواجن

  • سجلت الفراخ البيضاء سعر يتراوح بين 73 جنيهًا إلى 74 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الجمهور بسعر 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا للكيلو.
  • انخفض سعر الفراخ الساسو لتصل إلى 77 جنيهًا و 78 جنيهًا للكيلو ويتم بيعها إلى الجمهور المستهلك في المحلات والأسواق بسعر يتراوح بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا للكيلو.
  • جاء سعر الفراخ البلدي ليتراوح بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.
  • سجل لحم الفراخ الأمهات الأبيض سعر 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

  • سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات 45 جنيهًا إلى 51 جنيهًا.
  • استقر سعر الكتكوت الأبيض قطعان ليسجل 34 جنيهًا إلى 34.5 جنيهًا.
  • جاء سعر الكتكوت الساسو مستقرًا بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • استقر سعر الكتكوت الساسو بيور عند 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهًات.

أسعار البط

  • كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.
  • كتكوت بط مولار، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 32 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  • استقر سعر لحم البط البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • سجل لحم البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • استقر سعر لحم البط مسكوفي بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو
  • تراوح سعر لحم البط البغالي بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • جاء سعر لحم بط مولار ليتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي

  • سجل اللحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • استقر سعر اللحم الرومي الأسمر 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو. 

أسعار البيض 

  • استقر سعر كرتونة البيض (الأحمر) عند 113 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.
  • سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 108 جنيهًا إلى 110 جنيهًا.
  • تراوح سعر كرتونة البيض (البلدي) بين 91 جنيهًا إلى 92 جنيهًا.
الفراخ اسعار الفراخ البيض أسعار الدواجن أسعار البيض

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