أسعار العملات والدولار اليوم الأحد 20 إبريل 2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 20-4-2024
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.16 جنيه للبيع و51.06 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 58.05 جنيه للبيع، و57.93 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 67.66 جنيه للبيع، و67.52 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي 13.63 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي:
سعر الدينار الكويتي 166.88 جنيه للبيع، و166.48 جنيه للشراء.