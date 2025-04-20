أسعار العملات والدولار اليوم الأحد 20 إبريل 2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 20-4-2024



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.16 جنيه للبيع و51.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 58.05 جنيه للبيع، و57.93 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 67.66 جنيه للبيع، و67.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.63 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي:

سعر الدينار الكويتي 166.88 جنيه للبيع، و166.48 جنيه للشراء.