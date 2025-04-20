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جامعة هارفارد تواجه تهديدات ترامب : 2.3 مليار دولار في خطـ.ـر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة هارفارد تواجه تهديدات ترامب : 2.3 مليار دولار في خطـ.ـر

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب زادت من مطالبها الصعبة، رغم نشر تقرير أفاد بإرسال مسئولين حكوميين رسالة تُفصل هذه المطالب دون إذن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها لصحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن رسالة من محامين حكوميين تلقتها هارفارد في 11 أبريل الجاري، أُرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الموافقة عليها، أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.

وبعد ثلاثة أيام من وصول الرسالة، رفضت هارفارد العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلًا من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات.

وجمدت إدارة ترامب في وقت لاحق تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب.

كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.

ويشن ترامب منذ تنصيبه في يناير الماضي حملة على أبرز الجامعات الأمريكية، قائلًا إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الجامعات.

ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأ بمعاداة السامية.

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