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بمقدم 200 ألف جنيه.. استمرار تلقى طلبات التقديم في وحدات ديارنا بـ15 مدينة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بمقدم 200 ألف جنيه.. استمرار تلقى طلبات التقديم في وحدات ديارنا بـ15 مدينة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تستمر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تلقى طلبات الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمشروع ديارنا بـ 15 مدينة، وذلك من خلال التقديم عبر موقع بنك التعمير والاسكان.


المشروع بكل مدينة عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدد(10686) وحدة سكنية بمدن (حدائق اكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة) بمساحات تتراوح من 104م2 إلي154م.

وحددت الوزارة وفقا لما جاء في كراسة الشروط ان مقدمة الحجز في هذه الوحدات 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الف جنيه رسوم لا تسترد.

كراسة الشروط 

أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم التخطيط والبدء في تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة.

 ويتضمن المشروع نموذجي عمارات A ) و (B وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على ( 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse)  بدور الرووف بمساحة (153)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

( عمارات النموذج B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة “بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر”.

والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse) ) بدور الرووف بمساحة "(145)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (95)م2 ، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

لتحميل رابط كراسة الشروط اضغط هنا

الاسكان المجتمعات العمرانية حجز الواحدات السكنية ديارنا ك التعمير والاسكان

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