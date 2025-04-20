مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في الولايات المتحدة

احتشد المئات من المتظاهرين في أمريكا بمدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين لدى السلطات الأمريكية، بسبب أنشطتهم الرافضة للحرب على غزة.

وتأتي الاحتجاجات، في ظل تصاعد القلق بشأن استهداف الطلاب نتيجة مواقفهم السياسية، وفي وقت ألغيت فيه تأشيرات أكثر من 1000 طالب دولي، أو تم تغيير أوضاعهم القانونية.

اعتبر المتظاهرون ذلك حملة ممنهجة لقمع حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف سياسات الاستهداف والترحيل، مؤكدين أن التضامن مع المعتقلين سيستمر.