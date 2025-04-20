الطيران الفيدرالي الأمريكي يمنح مصر للطيران للصيانة شهادة تجديد الاعتماد

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن تجديد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) للعام الخامس عشر على التوالي، يأتي ذلك في إطار خطوة تؤكد على التزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وقد جاء هذا التجديد بعد تفتيش ميداني شامل ومفصل أجراه وفد من مفتشي FAA لمختلف منشأت الشركة ومرافقها.

ويعكس هذا النجاح التزام الشركة بتوجيهات وزير الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران المصري على الخريطة العالمية من خلال الحصول على مختلف الاعتمادات والشهادات الدولية والحفاظ عليها والالتزام بأعلى المعايير الدولية وتطوير الخدمات المقدمة، كما يبرز حرص شركة مصر للطيران للصيانة على تعزيز ثقة عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات صيانة عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وقد اشاد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بهذا الإنجاز المتواصل، مؤكدًا على أهمية الجهود المضنية التي يبذلها فريق العمل بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. وأضاف أن هذا التجديد المستمر للاعتماد يعكس الكفاءة والمهنية العالية التي يتمتع بها العاملون بالشركة وقدرتهم على تلبية متطلبات أحد أهم الهيئات العالمية والمعنية بالتفتيش في مجال صيانة وعمرة الطائرات.

ومن جهته صرح المهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن اجتياز هذا التفتيش الميداني بنجاح يمثل شهادة قوية على التزام الشركة بتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال صيانة الطائرات، وأوضح أن الزيارة المباشرة لمفتشي FAA وتفحصهم الدقيق لكافة العمليات والإجراءات يؤكد على الشفافية التي يجري بها التفتيش والثقة التي تتمتع بها الشركة لدى الجهات الدولية المعتمدة لأنشطتها، وأكد أن الحفاظ على هذا الاعتماد الحيوي يساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى الدولي.

وقد أبدى مفتشو إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إعجابهم بالمستوى المتميز للعمليات والإجراءات المتبعة داخل الشركة، مشيدين بكفاءة المهندسين والفنيين والتزامهم الصارم بمعايير السلامة والجودة، كما أثنوا على التنظيم الدقيق والجاهزية العالية التي أظهرتها مختلف الإدارات والأقسام خلال عملية التفتيش.

وقد شمل التفتيش الميداني زيارة وتقييم شامل للإدارة العامة لتوكيد الجودة، والإدارة العامة لسلامة الصيانة، وهناجر صيانة الطائرات، وعمرة محركات الطائرات، والمخازن الفنية وقطع الغيار، وورش عمرة وإصلاح الوحدات الميكانيكية والكهربية للطائرات، بالإضافة إلى فحص برامج التدريب والمعدات المستخدمة.