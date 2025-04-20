ياسمين عز: لو خطيبك جاي يزوركم في شم النسيم لازم ترشي ماء ورد

وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة للفتيات قائلة “لو خطيبك جاي يزوركم في شم النسيم لازم تعملي عالسفرة 20 صنف، وترشيله في مدخل البيت وهو داخل ماء ورد من عند العطار أو ماء زهر من لبنان، عشان يضيع ريحة الفسيخ، وتقعديه على رأس السفرة وابوكي يقعد عند الرأس التانية”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: لازم تسمعي صوت خطوات خطيبك وهو طالع، وتفتحي الباب بسرعة، ولازم يكون فيه حلويات شرقية وغربية على السفرة.

عزومة خطيبك

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن العصائر والشاي والقهوة، لازم تكون موجودة في عزومة خطيبك".