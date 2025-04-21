نشأت الديهي يشن هجوما على مشروع ميدان الإخواني

واصل الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على جماعة الإخوان وكيف أن شعار الإخوان مرتبط بشعار الماسونية والصهيونية.

وعرض "الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد تفاصيل مشروع ميدان الإخواني.



وتابع "تيار الكمالين في الإخوان يعلن دعمه مشروع ميدان ومن يدعمه عديم الكرامة والأخلاق والوطن، هذه الجماعة ضحكوا على الشعب المصري وابتزوا الشعب المصري والدين منهم براء".

وأردف "مفيش إخواني صادق ولا واضح ولا يخاف ربنا وأنا بقول هذا الكلام وأنا مطمئن البال والسريرة، والهارب محمد إلهامي في مشروع ميدان الإخواني خرج ليقول إن استهدف الرئيس السيسي هو الحل لإسقاط البلد".

واستطرد "الرئيس السيسي يمثل جلطة في شريان الفساد والإرهاب واستعداء الدولة وهما يستهدفونه شخصيًا لو البلد وقعت هتبقى فرصة، وهذا أخطر فيديو خرج من حظيرة الإخوان".

كما عرض وثيقة بشأن نشأة الإخوان وزعيمهم حسن البنا نشره عباس محمود العقاد عام 1949، حيث قال إن البنا ولد من أب يهودي وأم يهودية وهو مغربي وليس مصري لتنفيذ مخطط الماسونية.

