قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال ينفذ سلسلة من العمليات العسكرية في جنوب لبنان
حلم رئيس الفيفا.. هل يقود رونالدو ومحمد صلاح الأهلي في كأس العالم للأندية؟
تسريبات جديدة.. زعيم الديمقراطيين بالشيوخ يطالب بطرد وزير الدفاع الأمريكي
ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
الصين: نرفض أي اتفاقات أمريكية على حساب مصالحنا..ومستعدون لمواجهة التنمر الاقتصادي
صدمة للأهلي.. الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة في كأس العالم للأندية
لسفرة شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بأسهل الخطوات
توتر جديد في بحر الصين الجنوبي.. بكين تتهم الفلبين بانتهاك سيادتها البحرية
غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
أسامة ربيع يكشف حقائق ملحمة أبطال قناة السويس لإنقاذ سفينة إيفر جيفين
تحذير للرجال.. هذا الفعل يجعلكم أبغض الناس عند الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يشن هجوما على مشروع ميدان الإخواني

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عادل نصار

واصل الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على جماعة الإخوان وكيف أن شعار الإخوان مرتبط بشعار الماسونية والصهيونية.

وعرض "الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد تفاصيل مشروع ميدان الإخواني. 


وتابع "تيار الكمالين في الإخوان يعلن دعمه مشروع ميدان ومن يدعمه عديم الكرامة والأخلاق والوطن، هذه الجماعة ضحكوا على الشعب المصري وابتزوا الشعب المصري والدين منهم براء".
وأردف "مفيش إخواني صادق ولا واضح ولا يخاف ربنا وأنا بقول هذا الكلام وأنا مطمئن البال والسريرة، والهارب محمد إلهامي في مشروع ميدان الإخواني خرج ليقول إن استهدف الرئيس السيسي هو الحل لإسقاط البلد".
واستطرد "الرئيس السيسي يمثل جلطة في شريان الفساد والإرهاب واستعداء الدولة وهما يستهدفونه شخصيًا لو البلد وقعت هتبقى فرصة، وهذا أخطر فيديو خرج من حظيرة الإخوان".
كما عرض وثيقة بشأن نشأة الإخوان وزعيمهم حسن البنا نشره عباس محمود العقاد عام 1949، حيث قال إن البنا ولد من أب يهودي وأم يهودية وهو مغربي وليس مصري لتنفيذ مخطط الماسونية.
 

نشأت الديهي الإخوان شعار الإخوان جماعة الإخوان الإعلامي نشأت الديهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

ترشيحاتنا

المهرجان المسرحى لشباب الجنوب

عرض فني عن فلسطين.. المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يختتم الدورة التاسعة

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يعلن جاهزية حديقة شجرة الدر والممشى السياحي خلال شم النسيم

محافظ بني سويف يعتمد دعما إضافيا لاستكمال طريق "بدهل - منشأة أبو مليح" بمركز سمسطا

محافظ بني سويف يعتمد دعما إضافيا لاستكمال طريق بدهل - منشأة أبو مليح بمركز سمسطا

بالصور

بعد واقعة محصل الترام والكلب.. قرار عاجل لمحافظ الإسكندرية بشأن النقل العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد