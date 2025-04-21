نشأت الديهي: اجتماع الرئيس السيسي بالمجموعة الاقتصادية ثورة تصحيح

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، لوضع خطة متكاملة لتخفيف الأعباء على المواطنين.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء الأحد، إن الاجتماع حمل فيه الجديد فيما يخص التصنيع والاستثمار والضرائب والجمارك وعملية تمكين القطاع الخاص المصري.



وأشار إلى أن اليوم الرئيس تكلم عن أكثر من 3 أو 4 ملفات، وصدر حقائق وأرقام قد تكون مقلقة لأن الرئيس دائما ما يشعر بالقلق مع الوقت.



وتابع "النهاردة الرئيس قال إن جهة واحدة هي التي تتولى مسؤولية تقديم التسهيلات للمستثمرين، لتكون بمثابة ثورة تصحيح استثمارية وتجارية جديدة ووثيقة جديدة للاستثمار وأنا بقول هذا الكلام للمستثمرين ورجال الأعمال بأن ما حث اليوم نتاج شغل".

