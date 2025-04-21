فتاة تخرج من أعلى سقف سيارة بالجيزة.. وقرار من النيابة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراءات تحريات المباحث حول واقعة قيام قائدة سيارة بالسماح لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة من خلال فتح سقف حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الاجتماعي تضمن قيام قائدة سيارة بالسماح لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة من خلال فتح سقف حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) ، وبمواجهتها أقرت حال سيرها بالسيارة فوجئت بنجلها يغافلها ويخرج من فتحة السيارة إلا أنها قامت بإنزاله خوفاً على حياته.



